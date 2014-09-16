В "Пулково" нашли снаряд времен войны во время земляных работ

Боеприпас вывезли военные.

Утром на территории аэропорта "Пулково" рабочие обнаружили артиллерийский снаряд, сообщили в пресс-службе МЧС.

Боеприсас калибра 152 мм явно относится к временам Великой Отечественной войны. Его обнаружили во время земляных работ на Пулковском шоссе, 41. Силы Западного военного округа вывезли находку с территории аэропорта. Вероятно, снаряд отвезли на специальный полигон для уничтожения.

Ранее мы писали, что в Петербурге нашли два артиллерийских снаряда времен войны.

Фото: 78.mchs.gov.ru