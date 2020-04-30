В Петербурге нашли два артиллерийских снаряда времен войны

Оба боеприпаса вывезли на полигон для уничтожения.

В Петербурге за два дня обнаружили два старых артиллерийских снаряда времен Великой Отечественной войны. Как рассказали в пресс-службе МЧС, один боеприпас нашли в Красносельском районе, второй – в Выборгском.

Первую опасную находку утром 17 февраля обнаружили рабочие на стройплощадке ЖК "Солнечный город Резиденции", расположенной на улице Тимофея Федорова. Специалисты установили, что в земле покоился неразорвавшийся артиллерийский снаряд 50 мм, боеприпас вывезли силами западного военного округа.

Днем позже, 18 февраля, на Большом Сампсониевском проспекте случайно нашли снаряд 100 мм, который пролежал в земле также долго. Боеприпас вывезли силами ОМОН Росгвардии на спецполигон для уничтожения.

Ранее мы писали, что телефонные террористы 80 раз за год "минировали" здания в Петербурге.

Фото: пресс-служба МЧС