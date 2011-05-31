В Пулково обнаружили кокаин в письме из Голландии

В отношении получателя письма возбудили уголовное дело.

В среду, 16 июня, сотрудники Пулковской таможни обнаружили кокаин в почтовом конверте, который пришел из Нидерландов, сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Внутри конверта был сложенный лист бумаги, а в нем – прозрачный пакетик с белым порошком. Оказалось, что порошок – смесь кокаина и фенацетина, вес пакетика составил всего 0,5 грамма.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении получателя конверта по факту контрабанды наркотиков.

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