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В Пулково обнаружили кокаин в письме из Голландии
Сегодня, 16:28
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smirenny Добавить в Яндекс.Новости

В Пулково обнаружили кокаин в письме из Голландии

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В отношении получателя письма возбудили уголовное дело.

В среду, 16 июня, сотрудники Пулковской таможни обнаружили кокаин в почтовом конверте, который пришел из Нидерландов, сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Внутри конверта был сложенный лист бумаги, а в нем – прозрачный пакетик с белым порошком. Оказалось, что порошок – смесь кокаина и фенацетина, вес пакетика составил всего 0,5 грамма. 

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении получателя конверта по факту контрабанды наркотиков.

Ранее мы писали, что Ботанический сад Петербурга будет работать до ночи благодаря цветению "Царицы ночи". 

Фото: Pixabay

Теги: голландия, пулково, таможня
Категории: Лента новостей,

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