В Пулково начнут реконструировать новый терминал в 2023 году

В проекте нового терминала предлагают два решения: первое снести здание 1973 года и на его месте построить новое, второе – расширить центральный терминал.

Во вторник, 21 декабря, стало известно, что в петербургском аэропорту Пулково начнется реконструкция нового терминала в 2023 году.

Как рассказал вице-губернатор Петербурга Максим Соколов, уже появились наброски нового проекта. Он отметил, что сохранить старый, исторический терминал не получится. Это невозможно потому, что он не совместим с современным, однако окончательное решение еще не принято.

В проекте нового терминала предлагают два решения: первое снести здание 1973 года и на его месте построить новое, второе – расширить центральный терминал.

Ранее в Пулково на несколько часов задержали рейс из Петербурга в Иваново. Причина – техническая неисправность.

Фото: Piter.tv

