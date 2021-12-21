В Пулково на несколько часов задержали рейс из Петербурга в Иваново

В Пулково на несколько часов задержали рейс авиакомпании "РусЛайн" Петербург – Иваново, согласно онлайн-табло аэропорта.
Изначально самолет должен был вылететь в 10:25 из Петербурга. Приземлиться в Иваново планировалось в 11:55. Однако планы поменялись из-за технической неисправности, сообщает 78.ru. На данный момент известно, что вылет состоится в 16:30.
В настоящее время в аэропорту находятся 45 пассажиров самолета, которым предоставили горячее питание.
Ранее авиакомпании получили допуски на летние чартерные и регулярные рейсы из Петербурга в ряд стран.
Фото: Piter.TV
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