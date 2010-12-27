В "Пулково" на 12 часов задержали рейс в Тунис

Причина - техническая неисправность самолета.

Пассажирам рейса N41747 пришлось провести около 12 часов в "Пулково". Об этом сообщила "Фонтанка.ру".

У самолета авиакомпании Nordwind обнаружили техническую неисправность. Борт должен был отправится в Тунис в 12:50 11-го июля, однако вылет задержали до самого вечера. Поломку устранили, но петербуржцев решили отправить на резервном самолете.

По данным издания, пассажирам предложили комфортные условия ожидания - горячее питание, напитки, размещение в отеле. Рейс вылетел в 22:30.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербуржцы застряли в аэропорту Корфу из-за птицы, столкнувшейся с лайнером.

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