Петербуржцы застряли в аэропорту Корфу из-за птицы, столкнувшейся с лайнером

Пассажиры ждут вылета с 9 утра.

В четверг, 11 июля, стало известно о том, что петербургские туристы застряли на греческом острове Корфу. Об этом сообщает "Фонтанка".

Причина по которой российские пассажиры не могут улететь - птица, которая столкнулась с лайнеров.

При выполнении рейса Санкт-Петербург – Корфу рейсом 5791 произошло столкновение лайнера с птицей. По прилете в аэропорт греческого острова технические специалисты осмотрели воздушное судно, после чего авиакомпанией было принято решение о предоставлении пассажирам резервного воздушного судна сказано в сообщении

Петербуржцы ждут вылета с 9 утра. В данный момент, пассажиры сидят в здании воздушной гавани Керкиры.

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Фото:pixabay