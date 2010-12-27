Петербуржцы застряли в аэропорту Корфу из-за птицы, столкнувшейся с лайнером

В четверг, 11 июля, стало известно о том, что петербургские туристы застряли на греческом острове Корфу. Об этом сообщает "Фонтанка".
Причина по которой российские пассажиры не могут улететь - птица, которая столкнулась с лайнеров.
При выполнении рейса Санкт-Петербург – Корфу рейсом 5791 произошло столкновение лайнера с птицей. По прилете в аэропорт греческого острова технические специалисты осмотрели воздушное судно, после чего авиакомпанией было принято решение о предоставлении пассажирам резервного воздушного судна
сказано в сообщении
Петербуржцы ждут вылета с 9 утра. В данный момент, пассажиры сидят в здании воздушной гавани Керкиры.
Ранее мы сообщали о том, что момент взрыва и начало пожара на ТЭЦ в Мытищах попал на видео.
Фото:pixabay
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