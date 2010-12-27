  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербуржцы застряли в аэропорту Корфу из-за птицы, столкнувшейся с лайнером
Сегодня, 18:49
163
IRINA_CHALKINA

Петербуржцы застряли в аэропорту Корфу из-за птицы, столкнувшейся с лайнером

0 0

Пассажиры ждут вылета с 9 утра.

В четверг, 11 июля, стало известно о том, что петербургские туристы застряли на греческом острове Корфу. Об этом сообщает "Фонтанка".

Причина по которой российские пассажиры не могут улететь - птица, которая столкнулась с лайнеров.

При выполнении рейса Санкт-Петербург – Корфу рейсом 5791 произошло столкновение лайнера с птицей. По прилете в аэропорт греческого острова технические специалисты осмотрели воздушное судно, после чего авиакомпанией было принято решение о предоставлении пассажирам резервного воздушного судна

сказано в сообщении 

Петербуржцы ждут вылета с 9 утра. В данный момент,  пассажиры сидят в здании воздушной гавани Керкиры. 

Ранее мы сообщали о том, что момент взрыва и начало пожара на ТЭЦ в Мытищах попал на видео.

Фото:pixabay

 

Теги: мировые новости, новости спб, общество, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии