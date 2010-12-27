В Пулково дважды вызывали ОМОН из-за "колотушки" и "яйца"

За границу пытались по почте отправить два корпуса от гранат времен ВОВ.

В Петербургском аэропорту "Пулково" сотрудники грузового терминала решили позвать на помощь ОМОН, так как в одной из посылок обнаружили что-то тяжелое и округлое. А спустя день "нащупали" еще один странный тяжелый длинный предмет.

Как сообщает на своей официальной странице в instagram управление Росгвардии по городу и Ленобласти, первый инцидент произошел утром 20 марта. Как выяснилось, в упаковке лежал пустой корпус немецкой противопехотной гранаты М-39, которую еще называют "граната-яйцо". Кто-то хотел выслать боеприпас времен Великой Отечественной войны в США.

21 марта сотрудники аэропорта снова обратились за помощью в правоохранительные органы. Еще одна посылка, которая должна была найти своего получателя в Италии, привлекла внимание работников. Было установлено, что в упаковке лежал корпус немецкой ручной гранаты М-24. По простому ее называют "колотушка".

Отмечается, что в обеих бандеролях отсутствовал разрывной снаряд. Специалисты заключили, что раритеты не представляют опасности. Однако, согласно закону, такие вещи запрещено отправлять почтой. Жестянки вернут их отправителям.

Напомним, ранее Piter.tv писал, что в Петербурге задержаны 19 человек за обман покупателей в автосалонах.

Фото: Instagram / rosgvard_petersburg