В Петербурге задержаны 19 человек за обман покупателей в автосалонах

В Петербурге полицейские задержали преступную группу из 19 человек, которые обманывали людей в течение четырех лет.

В Санкт-Петербурге вечером 20 марта в КПЗ оказались 19 человек, которые подозреваются в мошенничестве. По предварительной информации СК фигуранты уголовного дела обманывают покупателей автосалонов.

Сегодня, 21 марта следствие выйдет в суды с ходатайствами о содержании под стражей 18 человек. Для подозреваемой женщины следователь намерен просить домашний арест. Стоит отметить, что из задержанных один человек подозревается в организации преступного сообщества, а остальные – в его участии.

Следствием установлено, что группа лиц на протяжении четырех лет обманывала покупателей в четырех автосалонах. По версии СК, организатором и руководителем сообщества является Орхан Фарзалиев. Ему вменяют первую часть статьи 210 УК, а участникам – вторую часть.