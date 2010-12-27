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В Петербурге задержаны 19 человек за обман покупателей в автосалонах
Сегодня, 12:56
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Shdaria
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В Петербурге задержаны 19 человек за обман покупателей в автосалонах

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В Петербурге полицейские задержали преступную группу из 19 человек, которые обманывали людей в течение четырех лет.

В Санкт-Петербурге вечером 20 марта в КПЗ оказались 19 человек, которые подозреваются в мошенничестве. По предварительной информации СК фигуранты уголовного дела обманывают покупателей автосалонов.

Сегодня, 21 марта следствие выйдет в суды с ходатайствами о содержании под стражей 18 человек. Для подозреваемой женщины следователь намерен просить домашний арест. Стоит отметить, что из задержанных один человек подозревается в организации преступного сообщества, а остальные – в его участии. 

Следствием установлено, что группа лиц на протяжении четырех лет обманывала покупателей в четырех автосалонах. По версии СК, организатором и руководителем сообщества является Орхан Фарзалиев. Ему вменяют первую часть статьи 210 УК, а участникам – вторую часть. 

 

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Категории: Происшествия Лента новостей Новости СПб

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