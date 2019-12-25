Пожилой петербурженке снятие порчи обошлось в 300 тысяч

Полиция задержала "целительницу".

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, еще 23 февраля в полицию обратилась женщина 1935 года рождения. Она заявила, что к ней в квартиру д. 45 по Альпийскому переулку пришла женщина и пообещала снять порчу.

Мошенница завладела доверием пенсионерки и забрала 300000 рублей. 11 июня оперативникам удалось задержать "целительницу" в посёлке Вырица. Известно, что ранее она была судима. 23 июня в отношении злоумышленницы была принята мера пресечения: обязательство о явке.

Ранее мы сообщили, что жительница Красного села перевела телевизионной "целительнице" почти 500 тысяч.

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