Пенсионерка перевела мошенникам-целителям 596 тысяч рублей за снятие порчи

Возбуждено уголовное дело.

В пятницу, 5 февраля, в полицию обратилась 74-летняя петербурженка. Женщина пожаловалась полиции на телепередачу "Международная ассоциация целителей", из-за которой пенсионерка лишилась денег.

Как стало известно Piter.TV, женщина узнала в передаче, что целители этой ассоциации могут снять порчу. Наивная пенсионерка перевела "колдунам" 596 рублей. Каждый раз, а женщина сделала четыре перевода, получателями были разные люди. В полицию женщина пошла только когда поняла, что услуги целителей ей так и не предоставят.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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