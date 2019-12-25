Пенсионерка отдала 1,6 млн рублей "ясновидящим" за снятие порчи

Перед этим она посмотрела телевизионную передачу с ясновидящей Касандрой.

Пенсионерка из Сланцев Ленобласти перевела мошенникам 1,6 миллиона рублей. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам 72-летней женщины, она 2 февраля посмотрела телевизионную передачу с ясновидящей Касандрой и позвонила по указанному телефону. После этого ей поступали звонки от "ясновидящих", которые под предлогом "снятия порчи", убедили ее перевести 1 669 600 рублей на различные счета.

Возбуждено уголовное дело.

На прошлой неделе петербургская пенсионерка перевела мошенникам 5 млн рублей.

Фото: pexels