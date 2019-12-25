  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербургская пенсионерка перевела мошенникам 5 млн рублей
Сегодня, 8:54
123
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербургская пенсионерка перевела мошенникам 5 млн рублей

0 0

Возбуждено уголовное дело.

В Петербурге возбудили уголовное дело после того, как пенсионерка перевела мошенникам 5 миллионов рублей. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам 64-летней женщины, ей 21 февраля позвонил неизвестный мужчина, и, представившись сотрудником банка, сообщил, что с ее счета неизвестные пытаются снять денежные средства. Во избежание хищения, необходимо перевести деньги на безопасный банковский счет.

Пенсионерка сняла со своего счета 5 миллионов рублей и перевела их на указанные счета.

Ранее благодаря таксисту 700 тысяч рублей пенсионера не попали мошенникам.

Фото: Piter.tv

Теги: мошенничество, пенсионерка
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии