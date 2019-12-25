Петербургская пенсионерка перевела мошенникам 5 млн рублей

Возбуждено уголовное дело.

В Петербурге возбудили уголовное дело после того, как пенсионерка перевела мошенникам 5 миллионов рублей. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам 64-летней женщины, ей 21 февраля позвонил неизвестный мужчина, и, представившись сотрудником банка, сообщил, что с ее счета неизвестные пытаются снять денежные средства. Во избежание хищения, необходимо перевести деньги на безопасный банковский счет.

Пенсионерка сняла со своего счета 5 миллионов рублей и перевела их на указанные счета.

Ранее благодаря таксисту 700 тысяч рублей пенсионера не попали мошенникам.

Фото: Piter.tv