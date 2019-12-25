В Пулково из Нью-Йорка вернулись более 100 жителей Петербурга и области

Гражданам нужно будет соблюдать обязательную самоизоляцию.

Сегодня в Пулково прибыл рейс из Нью-Йорка. На борту находились 121 граждан. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Большинство из прибывших – жители города и области, 13 человек проживают в соседних регионах. По данным на сайте стопкоронавирус.рф, самолет компании "Аэрофлот" приземлился в 10:53. Также сегодня состоится вывозной рейс из Нью-Йорка в Москву.

Все путешественники пройдут медицинский контроль, затем их развезут по домам, либо в обсерватор в Курортном районе.

Всего за время ограничительных мер в Пулково прибыло почти 4 тыс. россиян.

Ранее Piter.TV сообщил, что в "Пулково" продлили сокращенный режим работы до конца июня.

Фото: "Аэропорт Пулково"