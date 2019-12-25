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В Пулково из Нью-Йорка вернулись более 100 жителей Петербурга и области
Сегодня, 11:55
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nadezhda_sib

В Пулково из Нью-Йорка вернулись более 100 жителей Петербурга и области

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Гражданам нужно будет соблюдать обязательную самоизоляцию.

Сегодня в Пулково прибыл рейс из Нью-Йорка. На борту находились 121 граждан. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Большинство из прибывших – жители города и области, 13 человек проживают в соседних регионах. По данным на сайте стопкоронавирус.рф, самолет компании "Аэрофлот" приземлился в 10:53. Также сегодня состоится вывозной рейс из Нью-Йорка в Москву. 

Все путешественники пройдут медицинский контроль, затем их развезут по домам, либо в обсерватор в Курортном районе. 

Всего за время ограничительных мер в Пулково прибыло почти 4 тыс. россиян. 

Ранее Piter.TV сообщил, что в "Пулково" продлили сокращенный режим работы до конца июня. 

Фото: "Аэропорт Пулково"

Теги: вывозной рейс, пулково
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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