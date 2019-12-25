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В Пулково экстренно приземлился грузовой самолет
Сегодня, 10:08
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Alena_Zinovieva

В Пулково экстренно приземлился грузовой самолет

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Авиалайнер направлялся в Хельсинки, однако во время полета у него отказал один из двигателей.

Утром 26 апреля в Пулково экстренно сел грузовой самолет. Об этом сообщила пресс-служба "Воздушных ворот Северной столицы".

Самолет Ан-26 направлялся в Хельсинки, однако во время полета у него отказал левый двигатель. Командир экипажа запросил аварийную посадку. На борту находился груз и четыре человека. В результате инцидента никто не пострадал.

Экстренная посадка была совершена в 8:36. Пулково продолжает работу в штатном режиме.

Ранее мы писали, что авиакомпания Nordwind с 27 апреля запустит рейсы из Петербурга в Израиль.

Фото: pixabay.com

Теги: пулково, экстренная посадка
Категории: Происшествия, Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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