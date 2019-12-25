В Пулково экстренно приземлился грузовой самолет

Авиалайнер направлялся в Хельсинки, однако во время полета у него отказал один из двигателей.

Утром 26 апреля в Пулково экстренно сел грузовой самолет. Об этом сообщила пресс-служба "Воздушных ворот Северной столицы".

Самолет Ан-26 направлялся в Хельсинки, однако во время полета у него отказал левый двигатель. Командир экипажа запросил аварийную посадку. На борту находился груз и четыре человека. В результате инцидента никто не пострадал.

Экстренная посадка была совершена в 8:36. Пулково продолжает работу в штатном режиме.

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