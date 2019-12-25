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В Пулково доставили 20 тыс. молодой форели
Сегодня, 11:42
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В Пулково доставили 20 тыс. молодой форели

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Продукция прибыла из Латвии.

Специалисты Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям провели ветеринарный контроль крупной партии рыбы. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

Накануне 20 тыс. единиц молоди радужной форели прибыли в грузовой терминал Пулково. Продукция прибыла в Петербург из Латвии автомобильным транспортом. После проверки рыба отправилась на сельскохозяйственные предприятия Ленобласти. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что за 5 месяцев из Петербурга "улетели" 83 экзотических черепашки. 

Фото: пресс-служба Россельхознадзора по СПб, ЛО и Псковской области

Теги: пулково, россельхознадзор, форель
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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