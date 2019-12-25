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За 5 месяцев из Петербурга "улетели" 83 экзотических черепашки
Сегодня, 11:11
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nastya960

За 5 месяцев из Петербурга "улетели" 83 экзотических черепашки

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Получателями рептилий являлись индивидуальные предприниматели из регионов России.

За пять месяцев в грузовом терминале аэропорта "Пулково" прошли предполётный контроль специалистов Россельхознадзора 83 экзотические черепахи. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора. 

Получателями рептилий являлись индивидуальные предприниматели из Магаданской области, Ханты-Мансийского автономного округа, Хабаровского края и Красноярского края.

Все черепахи были допущены к дальнейшему следованию.

Ранее из Петербурга в Самарскую область для лабораторных исследований отправили 50 кроликов.

Фото: Россельхознадзор

Теги: россельхознадзор, черепахи
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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