Из Петербурга в Самарскую область для лабораторных исследований отправили 50 кроликов

Их отвезут на станцию переливания крови.

В "Пулково" провели ветеринарный контроль 50 кроликов, которые отправились в Самарскую область в адрес станции переливания крови. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

В грузовом терминале аэропорта "Пулково" сотрудники пограничного ветеринарного контрольного пункта пропуска досмотрели 50 кроликов. Все животные здоровы и чувствуют себя хорошо. Кролики были допущены к дальнейшему следованию.

Животные отправились из Петербурга в Самарскую область как "лабораторные животные" в адрес станции переливания крови.

Фото: Россельхознадзор