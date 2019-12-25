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Из Петербурга в Самарскую область для лабораторных исследований отправили 50 кроликов
Сегодня, 10:51
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nastya960

Из Петербурга в Самарскую область для лабораторных исследований отправили 50 кроликов

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Их отвезут на станцию переливания крови.

В "Пулково" провели ветеринарный контроль 50 кроликов, которые отправились в Самарскую область в адрес станции переливания крови. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора. 

В грузовом терминале аэропорта "Пулково" сотрудники пограничного ветеринарного контрольного пункта пропуска досмотрели 50 кроликов. Все животные здоровы и чувствуют себя хорошо. Кролики были допущены к дальнейшему следованию.

Животные отправились из Петербурга в Самарскую область как "лабораторные животные" в адрес станции переливания крови.

Фото: Россельхознадзор

Теги: кролики, пулково
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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