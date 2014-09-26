  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Пулково Россельхознадзор проконтролировал отправку почти 2000 животных
Сегодня, 13:09
81
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Пулково Россельхознадзор проконтролировал отправку почти 2000 животных

0 0

Был проведён ветеринарный контроль 1959 декоративных аквариумных рыбок, улиток, креветок, черепах и лягушек.

В грузовом терминале аэропорта Пулково сотрудниками Россельхознадзора был проведён ветеринарный контроль 1959 декоративных аквариумных рыбок, улиток, креветок, черепах и лягушек. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

Предприниматель из Петербурга отправлял 1164 аквариумных рыбок, 110 креветок, 50 улиток, 20 карликовых лягушек и 5 черепах в Красноярский край. Ещё 540 рыбок, 60 улиток и 10 черепах проследовали в Ханты-Мансийский автономный округ.

После проверки все животные проследовали в адреса получателей.

Также с начала марта в Петербурге контроль прошли 19 тысяч тонн фруктов.

Фото: Россельхознадзор

Теги: пулково, россельхознадзор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии