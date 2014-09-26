В Пулково Россельхознадзор проконтролировал отправку почти 2000 животных

В грузовом терминале аэропорта Пулково сотрудниками Россельхознадзора был проведён ветеринарный контроль 1959 декоративных аквариумных рыбок, улиток, креветок, черепах и лягушек. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.
Предприниматель из Петербурга отправлял 1164 аквариумных рыбок, 110 креветок, 50 улиток, 20 карликовых лягушек и 5 черепах в Красноярский край. Ещё 540 рыбок, 60 улиток и 10 черепах проследовали в Ханты-Мансийский автономный округ.
После проверки все животные проследовали в адреса получателей.
Также с начала марта в Петербурге контроль прошли 19 тысяч тонн фруктов.
Фото: Россельхознадзор
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