Интерпол задержал в Пулково мошенника, промышлявшего липовым трудоустройством земляков

Мужчина оформлял на людей туристические визы, негарантирующие трудоустройство в чужой стране.

Сотрудники НЦБ Интерпола вместе с петербургскими полицейскими задержали в аэропорту "Пулково" крупного мошенника. По информации пресс-службы ГУ МВД, 39-летний гражданин сопредельного государства разыскивался за проведенные на родине аферы.

Есть версия, что мужчина создал липовую организацию и предлагал своим землякам якобы выгодное трудоустройство в одном из скандинавских государств. За свои услуги мошенник просил 3-5 тысяч долларов США. После заключения договора на трудоустройство, мужчина оформлял на клиентов туристические визы, позволяющие въезжать в другую страну на непродолжительный срок. Трудоустройства такая виза не гарантировала, однако границу скандинавского государства пересекли порядка 60 наивных клиентов мошенника.

Ранее Piter.TV рассказывал, что в Петербурге поймали мужчину, угнавшего в феврале два грузовика.

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