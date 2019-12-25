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В Петербурге поймали мужчину, угнавшего в феврале два грузовика
Сегодня, 11:01
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himif

В Петербурге поймали мужчину, угнавшего в феврале два грузовика

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КАМАЗы находились во Всеволожске и принадлежали директору коммерческой фирмы.

В минувший четверг, 25 июня, полицейские задержали на Васильевском острове угонщика КАМАЗов. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД, 33-летний житель Республики Коми похитил два грузовика во Всеволожске.

Отмечается, что кража крупных транспортных средств произошла еще 27 февраля. В тот день в полицию обратился 37-летний директор коммерческой фирмы, рассказавший о пропаже КАМАЗов с парковки у дома №32 по Ленинградской улице. Спустя четыре месяца грузовики нашли и вернули владельцу.

Возбуждено уголовное дело о краже, угонщик задержан.

Ранее мы рассказывали, что сержант полиции спас из Невы девушку, разочаровавшуюся в семейной жизни.

Фото: pixabay

Теги: камаз, угон
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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