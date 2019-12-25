Сержант полиции спас из Невы девушку, разочаровавшуюся в семейной жизни

Еще один шаг, и ее снесло бы бурным течением реки.

В ночь на 25 июня в дежурную часть 45-го отдела полиции Невского района Петербурга позвонил мужчина и встревоженным голосом сообщил, что поссорился со своей женой. После этого девушка что-то выпила и заявила, что намерена все прекратить. Об этом сообщает ИА "Агентство журналистских расследований" (АЖУР).

Стражи порядка незамедлительно выехали на поиски девушки. Напротив одного из храмов в Неве ее нашли стоящей в воде по грудь. Еще один шаг, и петербурженку бы снесло бурным течением реки и унесло дальше по руслу.

Спасать молодую горожанку вызвался сержант полиции Соколов. Он вытащил ее на берег и вызвал скорую помощь. Продрогшую и растерянную девушку отвезли в больницу.

Ранее мы писали, что мужчина спас тонущего мальчика в Сертолово.

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