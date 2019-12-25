Мужчина спас тонущего мальчика в Сертолово

Героический поступок оценили пользователи Сети.

В четверг, 11 июня, житель Сертолово спас тонувшего в водоеме школьника. Героя благодарят в социальных сетях. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Сертолово.Love City".

Очевидцы рассказывают, что мужчина пришел на помощь во время прогулки с семьей. В районе водоема он услышал детские крики: тонули два мальчика, но один из них смог выбраться самостоятельно. Второй ребенок остался жив благодаря вовремя принятым действиям.

Мужчина не стал причислять свой поступок к подвигам – он выразил надежду, что на его месте мальчику помог бы любой сознательный человек.

Ранее мы рассказали о том, что петербуржец спас брата и сестру из горящего автомобиля.

Фото: ВКонтакте / id10758976