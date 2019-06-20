Петербуржец спас брата и сестру из горящего автомобиля

Их мать в этот момент пошла в супермаркет покупать торт на день рождения дочки.

Двоих маленьких детей спас петербуржец из загоревшейся машины, припаркованной у гипермаркета "Лента" в Калининском районе. Инцидент произошел накануне.

Во время возгорания в соседнем автомобиле находился мужчина. Он увидел, что внутри салона находятся двое детей. Он с помощью огнетушителя разбил заднее стекло джипа и вытащил оттуда девочку и мальчика 6 и 8 лет.

Петербуржец Денис Маркелов в интервью 78.ru рассказал, как спасал маленьких брата и сестру. По его словам, он увидел, что под капотом началось возгорание. Он попытался разбить заднее стекло, ничего не вышло. Тогда девушка из другой машины принесла огнетушитель. Им Денис Маркелов и разбил окно, вытащил детей.

После этого я удалился, а остальные мужчины пытались затушить это пламя. Денис Маркелов

По словам петербуржца, угроза жизни детей была вполне реальной. Спасатели тушили горящую машину около получаса. Мать детей позже вернулась на парковку из магазина с тортом в руках. Выяснилось, что у её дочери день рождения.

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