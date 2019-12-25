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В Пулково в понедельник все рейсы вылетят по расписанию
Сегодня, 8:50
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В Пулково в понедельник все рейсы вылетят по расписанию

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Согласно данным на сайте аэропорта, сегодня в воздушной гавани нет задержек и отмены рейсов.

В понедельник, 7 декабря, в петербургской воздушной гавани нет задержек и отмены рейсов. Об этом свидетельствует оналйн-табло воздушной гавани.

Согласно данным на сайте аэропорта, сегодня в воздушной гавани нет задержек и отмены рейсов. 

Напомним, что ранее в Пулково часто отменяли рейсы из-за коронавируса. 

Ранее мы сообщали о том, что в Пулково установили панно  со знаменитыми стихами Александра Розенбаума. Теперь горожан будут встречать не только работы художников и скульпторов, но и творения современных поэтов.

Фото: Piter.TV

 

Теги: пулково, пулково рейсы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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