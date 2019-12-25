Панно уже установлено в зоне прилета.

В Пулково установили панно со знаменитыми стихами Александра Розенбаума. Об этом сообщает "Петербургский дневник" со ссылкой на директора Государственной корпорации по организации воздушного движения Евгения Новожонова.

Панно установили в зоне прилета, чтобы пассажиров встречали теплые слова одного из самых известных жителей Петербурга. Отмечается, что место было предоставлено на безвозмездной основе.

Напомним, что в Пулково установлены несколько арт-объектов. Теперь горожан будут встречать не только работы художников и скульпторов, но и творения современных поэтов.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге завершился ремонт автодороги в аэропорт "Пулково". Ремонтные работы проходили в Московском районе.

Фото: Piter.TV