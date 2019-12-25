Завершен ремонт автодороги в аэропорт "Пулково" в Московском районе

Дорожники заменили верхний слой асфальта на общей площади 45 тысяч квадратных метров.

В среду, 18 ноября, стало известно о том, что в Петербурге завершился ремонт автодороги в аэропорт "Пулково". Об этом сообщает пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Ремонтные работы проходили в Московском районе. Известно, что дорожники заменили верхний слой асфальта на общей площади 45 тысяч квадратных метров.

Стоимость ремонта составила 81,34 миллиона рублей.

Ранее мы сообщали о том, что власти Петербурга рассказали о перспективе новых коронавирусных ограничений.

Фото: pulkovoairport.ru