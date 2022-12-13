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В Пулково 3 января задержали вылет восьми рейсов
Сегодня, 14:43
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В Пулково 3 января задержали вылет восьми рейсов

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Аэропорт работает в штатном режиме.

В Пулково 3 января задержали восемь рейсов. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта. 

Также задержаны вылеты из Петербурга в Мурманск, Киров, Москву, Сочи, Нижнекамск, Казань и Душанбе. Рейсы в Минск, Куляб, Вологду и Дели полностью отменили. 

Аэропорт работает в штатном режиме. Как рассказали в аэропорте, причиной задержек стали поздние прибытия самолетов. 

Ранее Петербург вошел в топ-3 самых популярных направлений в новогодние каникулы. Согласно статистике, 55% жителей России собираются поехать на каникулы по стране. Самым популярным направлением стала Москва, куда собираются отправиться 20,5% граждан. Более 12% собираются приехать в Сочи, почти 11% – в Петербург. 

Фото: Piter.tv
 

Теги: вылет, задержка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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