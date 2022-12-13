В Пулково 3 января задержали вылет восьми рейсов

Аэропорт работает в штатном режиме.

В Пулково 3 января задержали восемь рейсов. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта.

Также задержаны вылеты из Петербурга в Мурманск, Киров, Москву, Сочи, Нижнекамск, Казань и Душанбе. Рейсы в Минск, Куляб, Вологду и Дели полностью отменили.

Аэропорт работает в штатном режиме. Как рассказали в аэропорте, причиной задержек стали поздние прибытия самолетов.

Ранее Петербург вошел в топ-3 самых популярных направлений в новогодние каникулы. Согласно статистике, 55% жителей России собираются поехать на каникулы по стране. Самым популярным направлением стала Москва, куда собираются отправиться 20,5% граждан. Более 12% собираются приехать в Сочи, почти 11% – в Петербург.

Фото: Piter.tv

