Петербург вошел в топ-3 самых популярных направлений в новогодние каникулы

Самым популярным направлением стала Москва.

Петербург вошел в тройку самых популярных направлений в новогодние каникулы среди россиян. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на данные OneTwoTrip.

Согласно статистике, 55% жителей России собираются поехать на каникулы по стране. Самым популярным направлением стала Москва, куда собираются отправиться 20,5% граждан. Более 12% собираются приехать в Сочи, почти 11% – в Петербург. В среднем билеты по данным направлениям стоят около семи тысяч рублей.

Ранее мы сообщали, что в Пулково задерживаются 11 рейсов.

Фото: Piter.tv