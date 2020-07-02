В Пулково 2 июля отменили 35 рейсов

На данный момент у аэропорта стоит огромная очередь.

В Петербурге 2 июля в Пулково отменили 35 рейсов. Об этом стало известно из онлайн-табло воздушной гавани.

Три самолета должны были полететь в Москву, по два — в Симферополь, Сочи, Череповец и Архангельск. Также не улетят пассажиры рейса в Тюмень, Сургут, Новый Уренгой, Пермь, Воронеж, Омск, Казань и Минеральные Воды.

Также несколько самолетов должны были пересечь границу, путешественники не смогут попасть в Шанхай, Минск, Хельсинки, Керкиру, Анталью, Минск, Варну, Ларнаку и Бургас.

Читатели Piter.TV также прислали видео, где видна огромная очередь на рейс в Ташкент, о соблюдении дистанции речи не идёт, средства индивидуальной защиты тоже есть не у всех.

Мужчину доставили в полицию Пулково после курения на борту самолета.

Видео: Piter.TV