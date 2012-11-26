В Пулково 10 мая перестало работать онлайн-табло

Из-за технических работ пассажиры испытывают трудности с получением информации о времени отправления самолетов.

Сегодня утром, 10 мая, на сайте петербургского аэропорта Пулково появилась информация о том, что онлайн-табло с расписанием отправления самолетов временно прекратило работать. Причиной тому стали технические работы.

Пассажиры испытывают трудности с получением сведений о времени отправления и приземления авиатранспорта. Сотрудники аэропорта принесли извинения горожанам и гостям Петербурга.

Ранее на Piter.tv: новый терминал в Пулково начнут строить после восстановления пассажиропотока.

Фото: Piter.tv