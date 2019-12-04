По предварительным данным, девочка утонула.

В Псковской области нашли тело 15-летней девочки-подростка.

Региональные следственные органы СКР по Псковской области сообщают, что на дне реки Утроя в деревне Елины Островского района нашли тело 15-летней девочки. Как стало известно, вечером 27 мая в полицию поступило сообщение о пропаже двух 15-летних подружек. Незамедлительно были организованы поиски.

В поисковых мероприятиях были задействованы правоохранительные органы, поисково-спасательные отряды МЧС, военнослужащие Псковского гарнизона, волонтеры поисковой организации "Лиза Алерт" и местные жители. СУ СК РФ по Псковской области

Накануне, 28 мая, сообщили, что одну из девочек нашли. Признаков насильственной смерти не обнаружено. По предварительным данным, девочка утонула. Поиски ее подруги продолжаются. Для установления точных причин смерти будет произведена экспертиза.

В настоящее время следователи опрашивают свидетелей, в том числе родителей и близких семьи, изучают условия жизни и воспитания детей, однако уже сейчас можно сказать, что трагедии можно было избежать соблюдая главное правило безопасности - ни в коем случае не оставлять детей у водоемов без присмотра взрослых! СУ СК РФ по Псковской области

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