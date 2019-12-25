В Брянске погиб ребенок, проглотив батарейку

Родителям стало известно о том, что дочь проглотила батарейку, только спустя 5 дней.

В Брянской больнице скончалась девочка, проглотившая батарейку.

Региональные следственные органы СКР по Брянской области сообщают, что следователями возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" по факту гибели 12-летней девочки. Как удалось установить, 18 мая девочка, находясь у себя дома, проглотила щелочную батарейку. Родителям стало известно об этом только 23 мая, когда состояние ребенка ухудшилось. Девочка была незамедлительно доставлена в больницу.

Медики несколько дней боролись за жизнь маленькой школьницы, но спасти ее не удалось.

В настоящее время выполняются необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на выяснение обстоятельств произошедшего. СУ СК РФ по Брянской области

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