В Пскове устранили последствия атаки дронов на аэропорт

Последствия атаки беспилотников на аэропорт в Пскове устранены, а жертв и пострадавших нет. Соответствующее заявление в аккаунте собственного Telegram-канала сделал местный губернатор из Псковской области Михаил Ведерников. Чиновник заметил, что в ходе инцидента гражданская инфраструктура не повреждена. В настоящее время ущерб от действий противника оценивается экспертами.
По итогам произошедшего будут проводиться оперативные, проверочные мероприятия, в том числе на дорогах, но каких-то дополнительных ограничений ни для региона, ни для города Пскова вводиться не будет. Поэтому если вы видите иную информацию в сети - это однозначно фейки.
Михаил Ведерников, глава региона
Чиновник заметил что атакованный беспилотниками аэропорт в Пскове закрыт до конца следственных действий и может начать штатную работу в четверг, 31 августа. По имеющейся у него информации, взлетно-посадочная полоса воздушной гавани осталась в нормативном состоянии.
В аэропорту Пскова отразили атаку беспилотников.
Фото и видео: Михаил Ведерников
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