В Пскове устранили последствия атаки дронов на аэропорт

Михаил Ведерников рассказал о ситуации в регионе.

Последствия атаки беспилотников на аэропорт в Пскове устранены, а жертв и пострадавших нет. Соответствующее заявление в аккаунте собственного Telegram-канала сделал местный губернатор из Псковской области Михаил Ведерников. Чиновник заметил, что в ходе инцидента гражданская инфраструктура не повреждена. В настоящее время ущерб от действий противника оценивается экспертами.

По итогам произошедшего будут проводиться оперативные, проверочные мероприятия, в том числе на дорогах, но каких-то дополнительных ограничений ни для региона, ни для города Пскова вводиться не будет. Поэтому если вы видите иную информацию в сети - это однозначно фейки. Михаил Ведерников, глава региона

Чиновник заметил что атакованный беспилотниками аэропорт в Пскове закрыт до конца следственных действий и может начать штатную работу в четверг, 31 августа. По имеющейся у него информации, взлетно-посадочная полоса воздушной гавани осталась в нормативном состоянии.

В аэропорту Пскова отразили атаку беспилотников.

Фото и видео: Михаил Ведерников