В аэропорту Пскова отразили атаку беспилотников

Михаил Ведерников рассказал о последствиях ночного происшествия с дронами.

Российские военнослужащие отразили атаку беспилотников в Псковском аэропорту. По предварительным сведениям пострадавших или погибших нет. Соответствующее заявление в собственном Telegram-канале сделал местный губернатор Михаил Ведерников. Экстренные службы заметили, что после инцидента с дронами противника на территории воздушной гавани произошло возгорание. Специалист Сергей Лаврухин уточнил, что пламя локализовано, устранена угроза его распространения.

Минобороны в псковском аэропорту отражает атаку беспилотников. С начала инцидента лично нахожусь на месте. По предварительной информации, жертв нет Михаил Ведерников, глава региона

Позже Михаил Ведерников сообщил, что властями принято решение отменить все рейсы в аэропорту Пскова 30 августа до того момента, пока станет ясно, не повреждена ли взлетно-посадочная полоса. Аэропорт должен будет возобновить работу в чтверг по итогам проверки.

Звук взрыва в Брянске попал на камеру видеонаблюдения.

Фото и видео: Telegram-канал губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, На видео видно