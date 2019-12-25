В Приозерском районе пройдет капремонт участка автодороги "Громово - Яблоновка"

Стоимость проекта может составить около 319 млн рублей.

В Приозерском районе пройдет капитальный ремонт участка автодороги регионального значения "Громово - Яблоновка". Соответствующую закупку разместил комитет государственного заказа Ленинградской области.

Работы планируется провести на участке "км 0+000 - км 9+100". Как отмечается в документации закупки, трасса здесь подвержена сезонному подтоплению, воздействию низких температур.

Намечено, что ремонт будет завершен до 15 сентября 2023 года. Первым этапом работ станет создание документации проекта. На это отводится не более 120 дней.

Финансирование проекта осуществляет бюджет региона. Максимальная сумма контракта может составить почти 319 млн рублей.

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Фото: lenobl.ru