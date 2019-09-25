В Ленобласти погиб несовершеннолетний водитель Mercedes-Benz

Его пассажир доставлен в больницу с тяжелыми травмами.

Ранним утром 12 мая в Приозерском районе Ленобласти произошло серьезное ДТП с погибшим и пострадавшим. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Авария произошла около 04:30 на 32-ом километре автотрассы Пески – Подгорье. За рулем автомобиля марки Mercedes-Benz Vito находился молодой человек 17 лет. Он не справился с управлением и съехал в кювет. Автомобиль перевернулся и врезался в деревья. Пассажир погиб на месте.

Также в машине находился 30-летний пассажир. Его с тяжелыми травмами доставили в больницу. По факту ДТП проводится проверка.

Накануне на перекрестке Московского шоссе и Дунайского проспекта легковушку оставили без колеса.

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