На перекрестке Московского шоссе и Дунайского проспекта легковушку оставили без колеса

Момент ДТП оказался в распоряжении Piter.tv.

Вечером в понедельник, 11 мая, на пересечении Московского шоссе с Дунайским проспектом произошла авария – столкнулись BMW X3 и Skoda. Судя по записи с камер наблюдения, оказавшейся в распоряжении Piter.tv, водитель одной из иномарок не успел проскочить на перекрестке перед вторым автомобилем лишился заднего колеса.

У второй машины сильно поврежден капот. Информация о пострадавших пока не поступала.

Ранее мы сообщали о том, что на ремонтируемом участке проспекта Ветеранов произошло ДТП. Оказалось, что машина марки "Жигули" не только влетела в ремонтные ограждения, но и задела припаркованную рядом легковушку. Очевидцы утверждают, что водитель и пассажиры отечественного автомобиля с места происшествия сбежали.

Видео: Piter.tv