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Автомобиль снес ремонтные ограждения и врезался в иномарку на проспекте Ветеранов
Сегодня, 11:53
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Arinablinova

Автомобиль снес ремонтные ограждения и врезался в иномарку на проспекте Ветеранов

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Водитель и пассажиры с места происшествия сбежали.

В ночь на понедельник, 11 мая, на ремонтируемом участке проспекта Ветеранов. произошло ДТП. Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

Оказалось, что машина марки "Жигули" не только влетела в ремонтные ограждения, но и задела припаркованную рядом легковушку. Очевидцы утверждают, что водитель и пассажиры отечественного автомобиля с места происшествия сбежали.

Подробности произошедшего на данный момент уточняются. 

Ранее мы писали, что два автомобиля столкнулись на проспекте Энгельса.

Фото: vk.com/spb_today

Теги: дтп, жигули, легковушка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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