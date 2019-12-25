Автомобиль снес ремонтные ограждения и врезался в иномарку на проспекте Ветеранов

Водитель и пассажиры с места происшествия сбежали.

В ночь на понедельник, 11 мая, на ремонтируемом участке проспекта Ветеранов. произошло ДТП. Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

Оказалось, что машина марки "Жигули" не только влетела в ремонтные ограждения, но и задела припаркованную рядом легковушку. Очевидцы утверждают, что водитель и пассажиры отечественного автомобиля с места происшествия сбежали.

Подробности произошедшего на данный момент уточняются.

Ранее мы писали, что два автомобиля столкнулись на проспекте Энгельса.

Фото: vk.com/spb_today