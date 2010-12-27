В Приозерском районе ограда спортплощадки придавила девочку

По данному факту проводится проверка.

В субботу, 21 июля 2018 года, в детскую больницу города Санкт-Петербурга поступила двухлетняя девочка с сотрясением головного мозга. Об этом сообщает пресс-служба Следкома Ленобласти.

По предварительным данным, в загородном клубе "Орех" поселка Орехово Приозерского района Ленинградской области женщина прислонилась к ограждению спортивной площадки и оно обрушилось, задев ее двухлетнюю дочь. Обрушение было около 6 метров длиной. Следователи в ходе осмотра места происшествия, увидели подгнившие части деревянного ограждения спортивной площадки.

По данному факту проводится доследственная проверка. По ее окончании примут процессуальное решение.

Также, под Всеволожском на батуте пострадали дети.

Фото: пресс-служба Следкома Ленобласти