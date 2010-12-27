Под Всеволожском на батуте пострадали дети

Он опрокинулся из-за сильного ветра.

В поселке Романовка Всеволожского района из-за сильного ветра и падения с батута мальчик получил телесные повреждения средней тяжести. Об этом сообщает Следком Ленобласти.

Следствие установило, что в июне 33-летний житель Всеволожска незаконно и нарушая правила безопасности, установил надувной батут для предоставления услуг в сфере отдыха и развлечения. В итоге, батут опрокинулся из-за сильного порыва ветра. В тот момент на нем находились три ребенка в возрасте 6 и 8 лет. Две девочки во время падения никаких травм не получили, а у мальчика повреждения средней тяжести.

В настоящее время уголовное дело (по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности") с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

Перед началом учебного года специалисты проверят качество школьной формы.

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