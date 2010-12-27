Перед началом учебного года специалисты проверят качество школьной формы

Эксперты анонимно закупят одежду в 27 регионах России и проверят ее по 60 параметрам качества и безопасности.

Совсем скоро начнется новый учебный год, и дети снова пойдут в школу. В преддверии этого события специалисты из Роскачества и Минпромторга РФ решили проверить качество школьной формы. Об этом сообщают российские СМИ.

Эксперты анонимно закупят 62 бренда одежды в 27 регионах России и проверят их по 60 параметрам качества и безопасности. В частности, они обратят внимание на токсичность ткани, прочность, устойчивость к стирке, способность одежды "дышать", пиллингуемость (появление катышков) и другое. Результаты исследования будут опубликованы на сайте Роскачества в августе, до начала занятий в школе.

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