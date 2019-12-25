В бронхах задыхающейся петербурженки обнаружили фундук

Пациентка не смогла вспомнить, когда "вдохнула" орех.

В Елизаветинской больнице спасли 60-летнюю пациентку лет с выраженной дыхательной недостаточностью, которая, как оказалось, вдохнула фундук. Об удивительном случае рассказала пресс-служба медицинского учреждения.

Пациентку доставили с выраженной дыхательной недостаточностью, одышкой и приступообразным кашлем. Врач приемного отделения пульмонологического отделения приступила к диагностическому поиску причины перечисленных симптомов. Рентген показал картину "спавшегося" лёгкого, тотальное затенение лёгочного поля, анализы крови выявили воспалительные изменения. На КТ-исследовании врачи увидели образование неясного происхождения.

Для взятия биопсии "образования" и санации было решено выполнить фибробронхоскопию. В процессе процедуры доктор-эндоскопист обнаружила в бронхах женщины фундук.

Пациентка не смогла вспомнить, когда "вдохнула" орех. После извлечения фундука женщина быстро пришла в норму.

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Фото: unsplash (engin akyurt)