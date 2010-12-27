В Приозерском районе обнаружили подпольное казино

Организаторам игорного клуба выписали штраф.

Женщины из Сосново Приозерского района устроили игорный клуб в арендованном помещении поселка. Об этом сообщает Следком Ленобласти.

По версии следствия, с 28 апреля 2017 года по 18 октября 2017 некая Анастасия по фиктивным документам сняла помещение, где установила 14 игорных автоматов, позже для работы она приобщила свою родственница Валерию, которая проводила азартные игры. В результате они получили доход почти 100 тысяч рублей.

Аналогичные действия они совершали и с 19 октября по 8 ноября 2017 года, установив там же 5 новых игровых автоматов.

Обе женщины в ходе расследования признали свою вину и так как они ранее не привлекались к уголовной отвественности, им обеим назначили наказание в виде штрафа. Анастасии - 100 тысяч рублей, Валерии - 80 тысяч рублей.

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