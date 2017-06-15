В одной из квартир в Купчино обнаружили подпольное казино

Всего было установлено 11 игровых автоматов.

В жилом доме на улице Салова полицейские прикрыли подпольное казино. Всего изъяли 11 игровых автоматов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники правоохранительных органов задержали 32-летнюю женщину, которую подозревают в организации незаконного бизнеса. Задержанная проживала на территории России нелегально. В отношении нее возбуждено уголовное дело. Сейчас бизнесвумен находится под подпиской о невыезде.

Ранее мы писали, что в Тихвине закрыли подпольное казино.

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