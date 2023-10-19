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В Приозерском районе нашли тело женщины, которая ушла в лес неделю назад
Сегодня, 15:02
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В Приозерском районе нашли тело женщины, которая ушла в лес неделю назад

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Свидетели высказывали предположения, что видели пропавшую в лесу на окраине города.

В Приозерском районе нашли тело женщины, которая ушла в лес неделю назад. Поисковые работы завершены. Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательная служба ЛО". 

Неделю назад в аварийно-спасательную службу поступила информация о том, что в Приозерске женщина ушла из дома и не вернулась. Ее искали в течение семи дней. Свидетели высказывали предположения, что видели пропавшую в лесу на окраине города.

Тело пропавшей женщины нашли лесном массиве около СНТ "Салют-Сигма". Погибшую передали сотрудникам полиции. Подробности уточняются. 

Ранее мы писали, что в Волхове нашли утонувшего мужчину.

Фото: Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО

Теги: потерялась в лесу, приозерск
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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