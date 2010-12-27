В Приозерском районе из Вуоксы вытащили тело мужчины

На нём рюкзак, наполненный камнями, а к поясу привязана сумка с булыжниками.

В Приозерском районе Ленинградской области вытащили тело мужчины из Вуоксы. Об этом сообщается в Следственном комитете Ленобласти.

Вчера, 18 июля, около двух часов дня в приозерскую полицию поступило сообщение о том, что в реке Вуокса неподалёку от садоводства "Белокаменка" замечено тело мужчины. Спасатели извлекли тело, на плечах у него был рюкзак с камнями, а на поясе сумка с булыжниками. Скорее всего, тело уже очень давно находится в воде.

Устанавливаются обстоятельства гибели и личность погибшего. На вид ему около 50, средний рост, лысый. Был одет в штаны, куртку и тёмные ботинки.

Вчера во Всеволожском районе утонул ребенок.

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