Во Всеволожском районе утонул ребенок

Днем, 18 июля на пляже Ладога у Маяка в Всеволожском районе утонул ребенок. Сообщает мобильный корреспондент Piter.TV.

Днем, 18 июля около 14 часов дня, на пляже у Осиновецкого маяка на берегу Ладожского озера утонул ребенок.

Мальчик отдыхал на пляже со своим братом, под присмотром бабушки. Дети решили искупаться в озере, но одного из них накрыло волной. Ребенок моментально ушел под воду. По словам второго мальчика, брат даже не успел позвать на помощь.

В поисках ребенка участвовали 2 спасателя из аварийно-спасательной службы Шлиссельбурга и один аквалангист любитель.

Народ купается в воде, а спасатели ищут тело, отметил корреспондент

Водолазы уже нашли тело ребенка, вытащили его на берег. Бабушку несовершеннолетнего увезли на машине скорой помощи.