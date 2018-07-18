Во Всеволожском районе утонул ребенок

Днем, 18 июля около 14 часов дня, на пляже у Осиновецкого маяка на берегу Ладожского озера утонул ребенок.
Мальчик отдыхал на пляже со своим братом, под присмотром бабушки. Дети решили искупаться в озере, но одного из них накрыло волной. Ребенок моментально ушел под воду. По словам второго мальчика, брат даже не успел позвать на помощь.
В поисках ребенка участвовали 2 спасателя из аварийно-спасательной службы Шлиссельбурга и один аквалангист любитель.
Народ купается в воде, а спасатели ищут тело, отметил корреспондент
Водолазы уже нашли тело ребенка, вытащили его на берег. Бабушку несовершеннолетнего увезли на машине скорой помощи.