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В Приозерском районе Ленобласти злоумышленник убил приятеля шашкой
Сегодня, 10:44
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В Приозерском районе Ленобласти злоумышленник убил приятеля шашкой

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Подозреваемый пришел к стражам порядка с повинной.

Накануне, 17 сентября, в поселке Студеное Приозерского района Ленобласти конфликт между двумя мужчинами закончился убийством одного из них. Участник ссоры ударил шашкой неприятеля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Подозреваемый пришел к стражам порядка с повинной. В частном доме, где произошло преступление, правоохранители нашли труп 57-летнего мужчины. 

Против злоумышленника составили административный протокол. На данный момент устанавливаются обстоятельства случившегося. Проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге злоумышленник развел пенсионерок на 1,5 млн рублей.

Фото: Piter.tv

 

Теги: полиция, студеное, убийство, убил шашкой
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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