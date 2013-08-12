В Приозерском районе Ленобласти злоумышленник убил приятеля шашкой

Подозреваемый пришел к стражам порядка с повинной.

Накануне, 17 сентября, в поселке Студеное Приозерского района Ленобласти конфликт между двумя мужчинами закончился убийством одного из них. Участник ссоры ударил шашкой неприятеля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Подозреваемый пришел к стражам порядка с повинной. В частном доме, где произошло преступление, правоохранители нашли труп 57-летнего мужчины.

Против злоумышленника составили административный протокол. На данный момент устанавливаются обстоятельства случившегося. Проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.tv