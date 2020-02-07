В Приозерском районе Ленобласти несовершеннолетнюю насиловали отец и дедушка

Оперативники прибыли в деревню Раздолье и допросили пострадавшую.

Как сообщили порталу 78.ru в правоохранительных органов, в Приозерском районе Ленобласти произошла скандальная ситуация. Местная жительница 2003-го года рождения обратилась в полицию и заявила, что до нее домогались родной отец и дедушка.

Оперативники, прибывшие в деревню Раздолье, узнали, что несовершеннолетняя в январе текущего года добровольно вступила в интимные отношения со своим отцом. Это повторилось в квартире, где проживали родственники. Однажды в момент отсутствия отца дома до девушки начал домогаться дедушка, который силой добился ее расположения и совершил сексуальное насилие.

Делом занимаются в полиции.

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Фото: Pxhere.com